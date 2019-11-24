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Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV'nin çok izlenen yarışması Milyoner yine geceye damga vurmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, Kim Milyoner Olmak İster'in 846.yeni bölümü milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in 846.yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Geceye damgasını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi'nde rol alan merhum sanatçı Tarık Ünlüoğlu'yla ilgili soru vurdu. EDHO sorusu çok konuşulanlar arasındaydı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 846.bölümüne damga vuran o an ve yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2019 Pazar 11:38
Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
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Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
Milyoner'de EDHO ve Kurtlar Vadisi sorusu dikkat çekti! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...
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