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Milyoner'de geceye damga vuran 'Kaplumbağa Terbiyecisi' sorusu! İşte Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları
Milyoner'de geceye damga vuran 'Kaplumbağa Terbiyecisi' sorusu! İşte Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken 'Kaplumbağa Terbiyecisi' sorusu geceye damga vurdu. 'Kaplumbağa Terbiyecisi' sorusuna kendine emin bir şekilde cevap verdi ama doğru şık karışısında şok yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları
Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2020 Salı 02:01
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020 Salı 02:02
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...