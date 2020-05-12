Milyoner'de geceye damga vuran 'Kaplumbağa Terbiyecisi' sorusu! İşte Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken 'Kaplumbağa Terbiyecisi' sorusu geceye damga vurdu. 'Kaplumbağa Terbiyecisi' sorusuna kendine emin bir şekilde cevap verdi ama doğru şık karışısında şok yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları