Haberler Galeri Milyoner yine geceye damga vurdu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 849.bölüm soru ve cevapları...

Milyoner yine geceye damga vurdu! İşte Kim Milyoner Olmak İster 849.bölüm soru ve cevapları...

ATV çok izlenen çok sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 849.yeni bölümü yine şaşırtıcı anlara ve ilginç sorulara sahne oldu. İşte 7 Aralık Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 849.yeni bölümünde geçen soru ve yarışmada seyircilere yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2019 Pazar 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





