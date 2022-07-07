  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Minik çocuğun su ile imtihanı

Minik çocuğun su ile imtihanı

Hava sıcaklığının hissedilir derecede artığı Muğla'da evde bunalan aileler çocuklarını su fıskiyelerinin bulunduğu bölgelerde serinletmeye çalışırken, ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe 17:11 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe 17:12
Minik çocuğun su ile imtihanı

Menteşe ilçesi Kurşunlu Camii meydanında bulunan su fıskiyeleri sıcaktan bunalan çocuklar için hem serinleme, hem de oyun alanı haline geldi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Minik çocuğun su ile imtihanı

Menteşe ilçesinin merkezinde yer alan su fıskiyelerinden aralıklarla yükselen suda oynayan çocuk ilginç görüntülere neden oldu.

Minik çocuğun su ile imtihanı

Kurşunlu Camii meydanındaki su fıskiyesinde suyu yakalamaya çalışan çocuk su ile uzun bir süre imtihanı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Minik çocuğun su ile imtihanı
Minik çocuğun su ile imtihanı
  • SON DAKİKA