Minik flamingolar İzmir Kuş Cenneti'nde kanat çırpıyor
Flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay kuluçka adasında 2 ay önce dünyaya gelen binlerce flamingo yavrusunun sesi bölgede yankılanıyor.
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:54Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:57
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Anadolu kültürünün "allı turnası" flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki (Gediz Deltası) mevcut doğal kuluçka adası, dalga erozyonu nedeniyle zamanla ortadan kayboldu.