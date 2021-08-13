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Haberler Galeri Minik flamingolar İzmir Kuş Cenneti'nde kanat çırpıyor

Minik flamingolar İzmir Kuş Cenneti'nde kanat çırpıyor

Flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay kuluçka adasında 2 ay önce dünyaya gelen binlerce flamingo yavrusunun sesi bölgede yankılanıyor.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:54 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:57
Minik flamingolar İzmir Kuş Cenneti'nde kanat çırpıyor

Anadolu kültürünün "allı turnası" flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki (Gediz Deltası) mevcut doğal kuluçka adası, dalga erozyonu nedeniyle zamanla ortadan kayboldu.

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Minik flamingolar İzmir Kuş Cenneti'nde kanat çırpıyor

Bunun üzerine 2012 yılında yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası oluşturuldu. Böylece allı turnaların sayılarının artması sağlandı.

Minik flamingolar İzmir Kuş Cenneti'nde kanat çırpıyor

Yapay ada, flamingo çiftlerinin yuva yaparken zorluk yaşamaması için sert cisimlerden temizlenip kuluçka sezonuna hazırlandı.

Minik flamingolar İzmir Kuş Cenneti'nde kanat çırpıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl yeniden düzenlenen kuluçka adası, mayıstan itibaren yine binlerce flamingoya ev sahipliği yaptı.

Minik flamingolar İzmir Kuş Cenneti'nde kanat çırpıyor

Dışarıdan insan girişine izin verilmeyen kuluçka adasında yumurtalarını kırarak 2 ay önce doğan allı turnalar, ilk uçma becerilerini de İzmir Kuş Cenneti'nde elde ediyor.

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