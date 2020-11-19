Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır. Ancak Azize kendi intikamının peşinde koşarken burnunun dibinde yaşanan olayların farkında değildir.