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Haberler Galeri Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölümde, Aslan'ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir. Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir? İşte Hercai 48. yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 11:37 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 11:37
Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir. Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez.

Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır. Ancak Azize kendi intikamının peşinde koşarken burnunun dibinde yaşanan olayların farkında değildir.

Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Aslan'ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir. Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir?

Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Yoksa Aslan her iki aileyi derinden sarsacak bir acı bırakıp çekip gidecek midir? Miran bir yandan hayatını sarsan sırrın getirdikleriyle mücadele ederken bir yandan da sevdiklerini korumak için Aslan'ın planlarına engel olmaya çalışacaktır…

Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...
Miran, sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...
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