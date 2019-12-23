Miras kalan sandığı açınca şok oldu

Teyzesinden kendisine miras kalan sandığı açmak için eve giden geçen gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Büyük bir heyecanla sandığı açtı ancak öyle bir şeyle karşılaştı ki şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar...