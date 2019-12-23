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Miras kalan sandığı açınca şok oldu

Teyzesinden kendisine miras kalan sandığı açmak için eve giden geçen gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Büyük bir heyecanla sandığı açtı ancak öyle bir şeyle karşılaştı ki şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:23
Miras kalan sandığı açınca şok oldu

Almanya'da ki teyzesinden kendisine miras kalan eve gittiğinde karşılaştığı kutuyla şok oldu.

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Miras kalan sandığı açınca şok oldu

Evin şimdiki sahibi olan adamın teyzesi Rusya'dan kaçmış ve 1940'larda Hamburg'a yerleşmişti.
Almanya'nın Komünist yönetim altındaki yaşamdan daha güvenli olacağını düşünen kadın, kızartma tavasından çıkan bir yangında hayatını kaybetti.

Miras kalan sandığı açınca şok oldu

Büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de, eve gittiğinde karşılaştığı her tarafı kilitli sandıkla şok oldu.

Miras kalan sandığı açınca şok oldu

Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu. Sandığı ilk açtığında boş bir tepsi görsede biraz dikkatli incelediğinde tepsinin yarısında bir yüzük buldu.

Miras kalan sandığı açınca şok oldu

Yüzükten tutup tepsiyi kaldırdığında ise sandığın ağzına kadar eşyalar ile dolu olduğunu gördü.

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