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Haberler Galeri Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!

Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!

Kimsenin nasıl yapıldığını bilmediği Mısır Piramitleri ile ilgili gerçek görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:15
Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!
Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!
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Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!
Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!

Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.

Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!
Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!

Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.

Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!
Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!

Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?

Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!
Mısır Piramitleri aslında... Yıllarca bizi böyle kandırmışlar!

O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.

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