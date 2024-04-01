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Haberler Galeri Modeme patates taktı! Sonuç herkesi şaşırttı

Modeme patates taktı! Sonuç herkesi şaşırttı

Kimisi günlük hayatımızdan olan pek çok ürün ile işleri kolaylaştırmak daha kolay. Onlardan en ilginci de modeme patates takma yöntemi. Peki modeminize patates taktığınızda neler olur? İşte çok şaşıracağınız pratik bilgiler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2024 14:46

Modeme patates taktı! Sonuç herkesi şaşırttı

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Ummadığınız durumlarda, ummadığınız malzemelerden gelen yöntemler akıl alır gibi olmasa da, anı kurtaracak cinsten.

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Modeme patates taktı! Sonuç herkesi şaşırttı

Öz amaçlarından farklı alanlarda kullanılan malzemelere hayret edeceksiniz. İşte hayat kurtaracak birbirinden ilginç pratik bilgiler.

Modeme patates taktı! Sonuç herkesi şaşırttı

Sarımsağın bu faydasına inanamayacaksınız.

Modeme patates taktı! Sonuç herkesi şaşırttı

Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.

Modeme patates taktı! Sonuç herkesi şaşırttı

Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.

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