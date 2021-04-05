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Haberler Galeri Modeme patates taktı! Sonuç inanılmaz

Modeme patates taktı! Sonuç inanılmaz

Günlük hayatta bazı ipuçları var ki hayatı kolaylaştırıyor. Onlardan biri de modeme patates takmak. Peki modeme patates takınca ne oluyor dersiniz? İşte çok şaşıracağınız pratik bilgiler...

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 16:43
Modeme patates taktı! Sonuç inanılmaz

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Ummadığınız durumlarda, ummadığınız malzemelerden gelen yöntemler akıl alır gibi olmasa da, anı kurtaracak cinsten.

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Modeme patates taktı! Sonuç inanılmaz

Öz amaçlarından farklı alanlarda kullanılan malzemelere hayret edeceksiniz. İşte hayat kurtaracak birbirinden ilginç pratik bilgiler.

Modeme patates taktı! Sonuç inanılmaz

Sarımsağın bu faydasına inanamayacaksınız.

Modeme patates taktı! Sonuç inanılmaz

Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.

Modeme patates taktı! Sonuç inanılmaz

Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.

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