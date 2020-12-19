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Haberler Galeri MSB: Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi

MSB: Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri'nin İzmir Körfezi'nde icra edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:15
MSB: Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezinde icra edildi.

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MSB: Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi

Eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip uçakları da iştirak etti.

MSB: Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi

Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekâta yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz" denildi. Paylaşımda eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

DHA

MSB: Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi
MSB: Harekâta Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi
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