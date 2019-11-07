Haberler Galeri 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?

'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?

Bilim insanları, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın depresyonla mücadelede kullanılabileceğini ortaya koydu. Peki safran neye iyi gelir? Safran hangi hastalığa iyi gelir? Safranın yararları nelerdir? Safranın zararı var mı?



Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 10:22 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





