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> 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?
'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?
Bilim insanları, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın depresyonla mücadelede kullanılabileceğini ortaya koydu. Peki safran neye iyi gelir? Safran hangi hastalığa iyi gelir? Safranın yararları nelerdir? Safranın zararı var mı?
Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 10:22
Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 10:24
Bilim insanları, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın depresyonla mücadelede kullanılabileceğini ortaya koydu. Peki safran neye iyi gelir? Safran hangi hastalığa iyi gelir? Safranın yararları nelerdir? Safranın zararı var mı?
Bilim insanları, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın depresyonla mücadelede kullanılabileceğini ortaya koydu.
''YÜZDE 21 İLA 41 AZALDIĞINI GÖRDÜK"
Murdoch Üniversitesi'nden araştırmacı Adrian Lopresti, "Çalışmalarımızda, safranı plasebo ile kullanan kişilerde, depresif semptomların yüzde 21 ila 41 azaldığını gördük." dedi.
ÇOK SAYIDA FAYDASI TESPİT EDİLDİ
Araştırmada, safranın çok sayıda faydasının tespit edildiğine dikkati çeken Lopresti, "Uyku kalitesi, motivasyon, aktivitelere duyulan istek ve aktivitelerde elde edilen haz seviyelerinde de gelişmeler gözlemlendi." ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, fazla miktarda safran tüketiminin tek başına ruh sağlığına iyi gelmeyebileceğine işaret ediyor.