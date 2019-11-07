  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?

'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?

Bilim insanları, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın depresyonla mücadelede kullanılabileceğini ortaya koydu. Peki safran neye iyi gelir? Safran hangi hastalığa iyi gelir? Safranın yararları nelerdir? Safranın zararı var mı?

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 10:22 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 10:24
'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?

Bilim insanları, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın depresyonla mücadelede kullanılabileceğini ortaya koydu. Peki safran neye iyi gelir? Safran hangi hastalığa iyi gelir? Safranın yararları nelerdir? Safranın zararı var mı?

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?

Bilim insanları, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın depresyonla mücadelede kullanılabileceğini ortaya koydu.

'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?

''YÜZDE 21 İLA 41 AZALDIĞINI GÖRDÜK"

Murdoch Üniversitesi'nden araştırmacı Adrian Lopresti, "Çalışmalarımızda, safranı plasebo ile kullanan kişilerde, depresif semptomların yüzde 21 ila 41 azaldığını gördük." dedi.

'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?

ÇOK SAYIDA FAYDASI TESPİT EDİLDİ

Araştırmada, safranın çok sayıda faydasının tespit edildiğine dikkati çeken Lopresti, "Uyku kalitesi, motivasyon, aktivitelere duyulan istek ve aktivitelerde elde edilen haz seviyelerinde de gelişmeler gözlemlendi." ifadelerini kullandı.

'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi! Sarfan neye iyi gelir?

Uzmanlar, fazla miktarda safran tüketiminin tek başına ruh sağlığına iyi gelmeyebileceğine işaret ediyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kocaları ölünce öyle bir şey yapıyorlar ki... İşte dünyadaki en ilginç gelenekler
Kocaları ölünce öyle bir şey yapıyorlar ki... İşte dünyadaki en ilginç gelenekler
BİZE ULAŞIN