Müge Anlı artık Instagram’da!

Kendisini takip eden herkesi takip ederek beğenmek istediğini belirten Müge Anlı, programda yaşanan olaylara da yer vereceğini açıkladı. 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.