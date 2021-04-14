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Haberler Galeri Müge Anlı artık Instagram’da!

Müge Anlı artık Instagram’da!

Atv ekranlarında hafta içi her sabah canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşan Müge Anlı artık Instagram'da. Bugün canlı yayında sevenlerine duyurusunu yapan Anlı'yı kısa sürede 300 binden fazla kişi takibe aldı.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:29 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:29
Müge Anlı artık Instagram’da!

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönülleri fetheden Müge Anlı, sosyal medyada hesap açtı.

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Müge Anlı artık Instagram’da!

Canlı yayında "Müge Anlı Official" adıyla Instagram hesabı açtığını duyuran Anlı, kısa sürede 300 binden fazla kişi tarafından takibe alındı.

Müge Anlı artık Instagram’da!

Kendisini takip eden herkesi takip ederek beğenmek istediğini belirten Müge Anlı, programda yaşanan olaylara da yer vereceğini açıkladı. 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Müge Anlı artık Instagram’da!

Müge Anlı'nın hesap açtığını yakın arkadaşı Zahide Yetiş de kendi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yetiş "Nihayet Can Arkadaşım İnstagram'da @mugeanliofficial tek ve gerçek sayfasıdır... Takip edin " paylaşımı ile duyurdu.

Müge Anlı artık Instagram’da!
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