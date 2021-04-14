Atv ekranlarında hafta içi her sabah canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşan Müge Anlı artık Instagram'da. Bugün canlı yayında sevenlerine duyurusunu yapan Anlı'yı kısa sürede 300 binden fazla kişi takibe aldı.
Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:29Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:29
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Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönülleri fetheden Müge Anlı, sosyal medyada hesap açtı.
Canlı yayında "Müge Anlı Official" adıyla Instagram hesabı açtığını duyuran Anlı, kısa sürede 300 binden fazla kişi tarafından takibe alındı.
Kendisini takip eden herkesi takip ederek beğenmek istediğini belirten Müge Anlı, programda yaşanan olaylara da yer vereceğini açıkladı. 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
Müge Anlı'nın hesap açtığını yakın arkadaşı Zahide Yetiş de kendi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yetiş "Nihayet Can Arkadaşım İnstagram'da @mugeanliofficial tek ve gerçek sayfasıdır... Takip edin " paylaşımı ile duyurdu.