Müge Anlı canlı yayınında DNA sonucu açıklandı! İşte Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu...

Atv ekranlarının çok seyredilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Müge Anlı canlı yayınında beklenen DNA sonucu açıklandı. Programa katılan Gülizar Emirdağ, seneler önce Manisa Tren Garı'na bıraktığı kızını aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Programı izleyen ve canlı yayına bağlanan Sevgi Hanım ise Tren Garı'na bırakılan kızın kendisi olabileceği iddiasında bulundu. Tüm bu bilgiler ışığında DNA testi yapıldı. Merakla beklediği DNA sonucu Müge Anlı canlı yayınında açıklandı. İşte detaylar...