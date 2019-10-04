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Müge Anlı canlı yayınında DNA sonucu açıklandı! İşte Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu...

Atv ekranlarının çok seyredilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Müge Anlı canlı yayınında beklenen DNA sonucu açıklandı. Programa katılan Gülizar Emirdağ, seneler önce Manisa Tren Garı'na bıraktığı kızını aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Programı izleyen ve canlı yayına bağlanan Sevgi Hanım ise Tren Garı'na bırakılan kızın kendisi olabileceği iddiasında bulundu. Tüm bu bilgiler ışığında DNA testi yapıldı. Merakla beklediği DNA sonucu Müge Anlı canlı yayınında açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 12:07 Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 12:16
Müge Anlı canlı yayınında DNA sonucu açıklandı! İşte Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu...

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te milyonlarca kişinin beklediği sonuçlar açıklandı Müge Anlı canlı yayınında Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu'nun incelediği DNA testi sonucunu açıkladı!

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Müge Anlı canlı yayınında DNA sonucu açıklandı! İşte Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu...

MÜGE ANLI'DAKİ DNA SONUCUNA GÖRE...

Tren garına bırakılan bebeğin Sevgi Hanım olmadığı ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayınında DNA sonucu açıklandı! İşte Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu...

Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 7 aylıkken, eşi ve ailesi istemediği için Manisa'da tren istasyonuna bıraktığı kızını aramak için 39 yıl sonra ATV'nin kapısını çaldı. Kızını terk ettikten sonra, olayla ilgili haberin o dönem Yeni Asır'da yayımlandığını da Müge Anlı'nın programında açıklayan anne Emirdağ, "Çok büyük hata yaptım, her gece rüyalarıma giriyor. Evladımı bulup özür dilemek istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum" demişti. Canlı yayına bağlanan Sevim Hanım, kızının kendisi olabileceğini belirtmişti.

Müge Anlı canlı yayınında DNA sonucu açıklandı! İşte Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu...

Gülizar Emirdağ'ın tüm çocukları Sevim Hanım ile tanışmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi.

Müge Anlı canlı yayınında DNA sonucu açıklandı! İşte Gülizar Emirdağ'ın DNA sonucu...

Sevim Hanım'ın gergin bekleyişine karşın aile bireyleri kardeş çıkmak istediklerini belirtti.

Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu, 2 Ekim Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, her şeyi büyük bir titizlikle değerlendirmek zorunda olduğunu bu yüzden bugün DNA sonucunu açıklamasının mümkün olmadığını belirtti. Ersi Hanım, stüdyoya gelen kardeşlerden aynı babadan olan beyefendiden de örnek almak istediğini belirtti.

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