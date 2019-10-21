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Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine dair şok detaylar!

Hafta içi her gün atv'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'de işlenen Gülümse Bulur cinayeti çözülmeye devam ediyor. Gülümser Bulut, geçtiğimiz yıl çekyatın içerisinde naylonlanmış ve kefenlenmiş hâlde ölü olarak bulunmuştu. Bulut'un kızı Hatice Ayhan, verdiği şüpheli ifadelerden dolayı 9 ay cezaevine girdikten sonra serbest bırakılmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü programında ise, Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayetleri ile Özlem Akusta'nın kaybolması olayında failin aynı kişi olduğu iddiası ortaya atıldı. Peki Gülümser Bulut'u ve Nilgün Karlı'yı öldüren ve Özlem Akusta'nın ortadan kaybolmasına sebep olan o kişi kim? İşte 21 Ekim Pazartesi tarihli Müge Anlı programının detayları....

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 16:11
Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine dair şok detaylar!

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayetleri ile Özlem Akusta'nın kaybolmasına yönelik detaylar işlenmeye devam etti. Müge Anlı, Gülümser Bulut'un katilini ararken geçtiğimiz yıllarda işlenen cinayetlere ilişkin benzer bir noktaya dikkat çekti. Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayeti ile Özlem Akusta'nın kaybolmasında hep aynı kişiden bahsedildiğini söyleyen Anlı, konuyu bambaşka bir yöne çevirdi.

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Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine dair şok detaylar!

Böylece, bu üç olayda da failin aynı kişi olup olmadığı akıllara geldi. Bilindiği üzere, 67 yaşındaki Gülümser Bulut, geçtiğimiz yıl çekyatın içerisinde kefenlenerek öldürülmüş; Nilgün Kırlı da 1999 yılında benzer bir yöntemle vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Özlem Akusta ise, 2 Nisan 2018 yılında bir anda kayıplara karışmıştı.

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine dair şok detaylar!

2 CİNAYET, 1 KAYIP

Müge Anlı canlı yayında, "Biz aslında Gülümser Bulut cinayetinde 1 kayıp ve iki cinayeti konuşmak durumundayız. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. 1999 yılında işlenen bir cinayet var. Daha sonra 2018 yılındaişlenen bir cinayet var. Birbiriyle birebir örtüşüyor. Arada da yine İzmir Karabağlar'da 45 yaşındaki Özlem Akusta'nın kaybı var. O da yine 2018'de ve üçünün de yanında hep aynı kişiden bahsediyoruz." diyerek konuyu farklı bir boyuta taşıdı.

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine dair şok detaylar!

Geçen yıl cesedi çekyatın içinde kefenlenmiş olarak bulunun Gülümser Bulut cinayetinde sır perdesi hala aralanamadı.

Bulut'un öldürülme şekli, 20 yıl önce patronunun cesedini bohça yapan Yunus Kahraman'ın seri katil olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine dair şok detaylar!

CESEDİNİ BOHÇA YAPIP SAKLAMIŞTI

Yunus Kahraman'ın yıllar önce yanında çalıştığı ancak daha sonra hırsızlıktan dolayı işten çıkardığı patronu Nilgün Kırlı'yı öldürdükten sonra cesedi bohça yapıp balkona çıkardığı detayları işlendi. Katil Yunus Kahraman'ın en yakın arkadaşı olan aynı zamanda Nilgün Kırlı'nın erkek kardeşi Volkan Kırlı, Gülümser Bulut'un da benzer şekilde öldürülmesine dikkat çekti. Ablası vahşice katledilen Volkan Kırlı'nın, yakın arkadaşı Yunus Kahraman'ın cinayetten sonra çok soğukkanlı davrandığına da vurgu yaptı.

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