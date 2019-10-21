Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine dair şok detaylar!

Hafta içi her gün atv'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'de işlenen Gülümse Bulur cinayeti çözülmeye devam ediyor. Gülümser Bulut, geçtiğimiz yıl çekyatın içerisinde naylonlanmış ve kefenlenmiş hâlde ölü olarak bulunmuştu. Bulut'un kızı Hatice Ayhan, verdiği şüpheli ifadelerden dolayı 9 ay cezaevine girdikten sonra serbest bırakılmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü programında ise, Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayetleri ile Özlem Akusta'nın kaybolması olayında failin aynı kişi olduğu iddiası ortaya atıldı. Peki Gülümser Bulut'u ve Nilgün Karlı'yı öldüren ve Özlem Akusta'nın ortadan kaybolmasına sebep olan o kişi kim? İşte 21 Ekim Pazartesi tarihli Müge Anlı programının detayları....