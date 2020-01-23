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Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!

Müge Anlı canlı yayınında işlenmeye devam eden Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurdu. Trabzon'da 2017 yılında öldürülen bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın ailesi kızlarının katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Cinayet ile ilgili Pınar'ın arkadaşı Tuğba önemli açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki bir arkadaşı ile buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar herkesi şok etti. Peki Pınar Kaynak'ın katili kim? İşte Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili kan donduran detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 12:34 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 12:42
Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!

24 yaşında öldürülen bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kim? İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!

Müge Anlı'da işlenen Pınar Kaynak cinayeti olayı, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın cinsel saldırıya uğradığı, elleri zincirle bağlanarak göğsüne bıçak saplandığı ve başı taşla ezilerek öldürüldüğü belirlendi.

Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!

Müge Anlı, o gece 4 arkadaşın dışarı çıktıklarını diğer kız ve 2 erkeğin ortada olduğunu ama Pınar'ın öldürüldüğünü söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay gecesi birlikte eğlenmeye çıktığı Arın ve Nuri'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli, 'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!

ŞÜPHELİLERE TAHLİYE KARARI

Nuri ve Arın hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca tamamlanan incelemelerin ardından Pınar Kaynak'ın üzerinde elde edilen meni örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildi.

Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!

Cinayetten iki gün sonra tutuklanan şüphelilerin, yaklaşık 2,5 yıl sonra cezaevinden kontrolle tahliyesine karar verildi.

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