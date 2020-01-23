Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili şok eden detaylar ortaya çıktı!

Müge Anlı canlı yayınında işlenmeye devam eden Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurdu. Trabzon'da 2017 yılında öldürülen bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın ailesi kızlarının katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Cinayet ile ilgili Pınar'ın arkadaşı Tuğba önemli açıklamalarda bulundu. Arkadaşının öldürülmeden önce Arın adındaki bir arkadaşı ile buluştuğunu söyledi. Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar herkesi şok etti. Peki Pınar Kaynak'ın katili kim? İşte Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili kan donduran detaylar...