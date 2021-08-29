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Haberler Galeri Müge Anlı caretta carettalar için çalıştı

Müge Anlı caretta carettalar için çalıştı

Atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının başarılı sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan, ekolojik dengede önemli bir yere sahip olan caretta carettalara destek geldi.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 10:01 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 10:42
Müge Anlı Caretta Caretta'lar için çalıştı
Müge Anlı Caretta Caretta’lar için çalıştı

Herkesin derdine ortak olan, çare arayan ve yardımına koşan Müge Anlı şimdi de caretta carettalar için mücadele etti.

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Müge Anlı Caretta Caretta'lar için çalıştı
Müge Anlı Caretta Caretta’lar için çalıştı

Anlı, geçtiğimiz ay da afetzedelere destek olmuştu.

Müge Anlı Caretta Caretta'lar için çalıştı
Müge Anlı Caretta Caretta’lar için çalıştı

Anlı, Ekolojik Araştırma Derneği gönüllüleri ile Antalya sahillerinde, yuvalarına sıkışan yavru carettaları denize ulaştırmak için mücadele etti. Anlı, "Bu ekibe eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Müge Anlı Caretta Caretta'lar için çalıştı
Müge Anlı Caretta Caretta’lar için çalıştı

Müge Anlı 14'üncü sezonuyla ekranlara geri dönecek olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, verdiği kısa aranın ardından 30 Ağustos'ta yeniden ekranlara dönüyor.

Müge Anlı Caretta Caretta'lar için çalıştı
Müge Anlı Caretta Caretta’lar için çalıştı
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