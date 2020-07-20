HaberlerGaleriMüge Anlı ortaya çıkardı! Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf! Vahşice öldürüldüler! İşte kan donduran detaylar...
Müge Anlı ortaya çıkardı! Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf! Vahşice öldürüldüler! İşte kan donduran detaylar...
Müge Anlı gündeme damga vuran olayları araştırmaya ve ortaya çıkarmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın araştırdığı Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi. Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı.
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:57Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:28
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Üç ay önce eşini kaybeden 45 yaşındaki Fiden Karadağ, oğlu Mert Karadağ ile birlikte memleketi Kars'a ev almak için gitmişti. 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ'ı da alarak yeni bir hayat kurmak için Kars'a giden anne oğuldan acı haber geldi. Anne ve oğlu vahşice öldürmek suçundan gözaltına alınan katil zanlısından itiraf geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından canlı yayına bağlanan Fiden Karadağ'ın kızı Şeyda Karadağ'ın sözleri karşısında Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı.
45 yaşındaki Figen Karadağ oğluyla gittiği Kars'ta bulunduğu süre zarfınca bir inşaat firmasında çalışan işçilere yemek yaparak geçim sağlıyor ve burada yeni bir hayata başlamak için bir ev arıyordu. İş yerinde tanıştığı kendisinden yaşça küçük olan Mesut isimli şahıs ise Figen Karadağ'a yardımcı olabileceğini söyledi.
Bir süre sonra tanıştığı Mesut, bir ev bulduğunu 140 bin TL olduğunu ama acil satıldığı için 100 bin TL verebileceğini söyleyerek Figen Karadağ'ın bankasında bulunan 82 bin TL'lik birikmişini almasını söyledi.
Hala İstanbul'da olan kızı Şeyda'yla da irtibatını kesmeyen ve bu durumlardan onu da bilgilendiren Figen Karadağ ile kızı, en son 9 Temmuz'da görüntülü konuşarak ev bulduğunu ve Mesut'un yardımcı olduğunu söyledi. Fakat Şeyda, 10 Temmuz'dan sonra annesi ve erkek kardeşinden haber alamamaya başladı.
Ailesini bulmak için Kars'a gelen Şeyda arama çalışmalarından sonuç alamayınca Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Annesi ve kardeşinin hayatından endişe ettiğini belirten Şeyda Karadağ, ev bulması için annesine yardım eden Mesut'tan şüphelendiğini söyledi.