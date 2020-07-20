Müge Anlı ortaya çıkardı! Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde itiraf! Vahşice öldürüldüler! İşte kan donduran detaylar...

Hala İstanbul'da olan kızı Şeyda'yla da irtibatını kesmeyen ve bu durumlardan onu da bilgilendiren Figen Karadağ ile kızı, en son 9 Temmuz'da görüntülü konuşarak ev bulduğunu ve Mesut'un yardımcı olduğunu söyledi. Fakat Şeyda, 10 Temmuz'dan sonra annesi ve erkek kardeşinden haber alamamaya başladı.

