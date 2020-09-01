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Müge Anlı ortaya çıkarmıştı! Şiar Kılıç'ın kardeşlerine ne oldu?
ATV'nin fenomen dizisi Müge Anlı gündeme damga vuran olayları aydınlatmaya devam ediyor. 9 yaşında yangında hayatını kaybeden Şiar Kılıç olayını çözen Müge Anlı'da yeni bir gelişme daha yaşandı. Şiar Kılıç'ın kardeşlerinin akıbeti belli oldu.
Giriş Tarihi: 1 Eylül 2020 Salı 13:12Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2020 Salı 14:00
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Müge Anlı'nın aydınlattığı Şiar Kılıç cinayetinde annesi ve üvey babası tutuklanmıştı. Canlı yayında tutuklanan anne Gülüzar Amanet kan donduran açıklamalara imza atmıştı. Kılıç'ın kardeşlerinin de akıbeti belli oldu.
Anne Gülizar .A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti.
Feci şekilde dövüldükten sonra yakılarak öldürülen küçük Şiar'ın öldürülmesi olayında annesi Gülüzar A. ve sevgili Hami K. tutuklanmıştı.
VELAYET BABAYA VERİLDİ
Şiar'ın babası Samet K., 6 ve 7 yaşındaki kızlarının velayetini almak için vekili Av. Gültekin Gepek ile Aile mahkemesine başvurdu. Gülüzar K.'nın tutuklanması sonrası mahkeme, Şiar'ın iki kız kardeşinin velayetinin geçici olarak baba Samet K.'ya verilmesine karar verdi.
AVUKAT SABAHA KONUŞTU
Mahkemenin kararı sonrası Şiar'ın babasının avukatı SABAH'a konuştu. Gepek açıklamasında, "Şiar'ın ölümü ile ilgili ciddi şüphelerimiz olduğu için velayetin değiştirilmesi davası açtık. Şüphelerimizin her geçen gün artması sebebiyle mahkemeye birden fazla dilekçe ile geçici velayet talebinde bulunduk. Talebimiz kabul edildi.