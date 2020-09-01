Müge Anlı ortaya çıkarmıştı! Şiar Kılıç'ın kardeşlerine ne oldu?

AVUKAT SABAHA KONUŞTU

Mahkemenin kararı sonrası Şiar'ın babasının avukatı SABAH'a konuştu. Gepek açıklamasında, "Şiar'ın ölümü ile ilgili ciddi şüphelerimiz olduğu için velayetin değiştirilmesi davası açtık. Şüphelerimizin her geçen gün artması sebebiyle mahkemeye birden fazla dilekçe ile geçici velayet talebinde bulunduk. Talebimiz kabul edildi.