Müge Anlı yine farkını ortaya koydu! Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler neler?

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bıraktı. Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Şüpheler çiftin kızı Büşra, büyük oğulları Uğur ve gelinleri Betül üzerinde yoğunlaşıyor. İşte Müge Anlı canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri...