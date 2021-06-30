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Haberler Galeri Müge Anlı yine farkını ortaya koydu! Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler neler?

Müge Anlı yine farkını ortaya koydu! Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler neler?

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bıraktı. Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Şüpheler çiftin kızı Büşra, büyük oğulları Uğur ve gelinleri Betül üzerinde yoğunlaşıyor. İşte Müge Anlı canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 11:02 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 11:09
Müge Anlı yine farkını ortaya koydu! Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler neler?

Müge Anlı ile Tatlı Sert cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Üç yıl önce programda işlenen ve yeniden gündeme gelen Büyükşen çiftinin cinayetinde ipuçları toplanmaya devam ediyor. Çiftin küçük oğlu Osman Büyükşen ailesinin katilini bulmak için Müge Anlı'ya gelmişti. Şüpheler ise çiftin kızı Büşra, büyük oğulları Uğur ve gelinleri Betül üzerinde yoğunlaşıyor. Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile tatlı sert programındaki feryadından sonra Müge Anlı, cinayeti çözmek için özel ekip kurulduğunu duyurdu. Necla - Metin Büyükşen cinayetinin geçmişi.

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Müge Anlı yine farkını ortaya koydu! Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler neler?

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Müge Anlı yine farkını ortaya koydu! Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler neler?

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor

Müge Anlı yine farkını ortaya koydu! Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler neler?

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bıraktı.

Müge Anlı yine farkını ortaya koydu! Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler neler?

Program, Tüm Kişiler' de %6,86 izlenme oranı ve %44,49 izlenme payı 20+ABC1'de %6,48 izlenme oranı ve %46,61 izlenme payı'yla birinci oldu.

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