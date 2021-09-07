Müge Anlı’da 27 yıllık hasret son buldu

Müge Anlı, bugün yayını sürprizlerle açtı. Kucağında bir bebekle gelip, Melike'ye yeğeni olduğunu söyledi. Arkasından ise kız kardeşi Rabia'yı yayına çağırdı ve iki kardeş hasret giderdi. Bir süre öncesine kadar annesiyle görüştüğünü söyleyen Rabia, şu an diğer kardeşiyle de annesiyle de görüşmediğini belirtti.

Anne Kader Hanım'ı bulan Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibi, canlı bağlantı aracılığıyla anne ve kızları bir araya getirdi.

En kısa sürede annesine kavuşmak isteyen Melike'nin gözyaşları Müge Anlı başta olmak üzere stüdyodaki ve ekran başındaki herkesi ağlattı. Kader Hanım, "Beni evlatlarımdan ayırdılar, Melike ilk göz ağrım, defalarca Adana'ya gittim, aradım, öldü dediler. 3 evlilik yaptım, tecavüze uğradım, şiddet gördüm. O yüzden kadın sığınma evindeyim." dedi.

Artık annelik yapma zamanı, evlatlık yapma zamanı diyen Melike Oyunlu, yarın stüdyoda annesi ile kavuşmayı bekliyor…