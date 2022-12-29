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Haberler Galeri Müge Anlı'da ilginç anlar! Arife Gökçe'nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan kaçmaya çalışırken yakalandı! Her şeyi itiraf etti...

Müge Anlı'da ilginç anlar! Arife Gökçe'nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan kaçmaya çalışırken yakalandı! Her şeyi itiraf etti...

ATV ekranlarında yer alan sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün milyonlarca seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında bugün 29 Aralık Perşembe son bölümde canlı yayında yeni gelişmeler yaşandı. Yayın sırasında el arabası konusunda söyledikleriyle dikkatleri üzerine çeken Sinan Sardoğan kaçmaya çalıştı. Müge Anlı'nın ekibi sayesinde sakinleştirilen Sardoğan, önemli bir itirafta bulundu. İşte Arife Gökçe'nin şüpheli kaybına ilişkin son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:09 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:17
Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan kaçmaya çalışırken yakalandı! Her şeyi itiraf etti...

Arife Gökçe'nin kaybında çelişkili açıklamalarıyla şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, yayın esnasında el arabası konusunda söyledikleriyle dikkat çekti.

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Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan kaçmaya çalışırken yakalandı! Her şeyi itiraf etti...

Müge Anlı'nın 'Arife Teyze'nin evinin önünde ne işin vardı?' sorusuna yanıt veren Sinan Sardoğan, "Çalı için gittim. Çalıyı dağa koydum." dedi.

Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan kaçmaya çalışırken yakalandı! Her şeyi itiraf etti...

Sinan'ın cevabı üzerine sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, "Bana çalı deme. Çalı zaten dağda. Dağdaki çalının sana ne faydası var" diye cevap verdi.

Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan kaçmaya çalışırken yakalandı! Her şeyi itiraf etti...

İddiaların odağındaki Sinan Sardoğan ise, şu ifadeleri kullandı:

Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan kaçmaya çalışırken yakalandı! Her şeyi itiraf etti...

"Oradan getirecektim, getiremedim. El arabasıyla gideyim dedim. Arabam yoktu. Toplayım öyle getireyim dedim. Benim tarlama daha kestirme bir yol yok. Bayır, el arabası işlemiyor."

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