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Müge Anlı'da ilginç olay! 40 yılık eşini bırakıp sır şiir ortaya çıktı
Müge Anlı'da ilginç olay! 40 yılık eşini bırakıp sır şiir ortaya çıktı
ATV ekranlarında yer alan sabah kuşağının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine milyonları ekran başına topladı. 40 yıllık eşini bırakıp evi terk eden Necati Erçetin, sözleriyle gündeme oturdu. Kocasına seslenen Emine Erçetin, programda 'Dön' diye yalvararak eşinin yazdığı sır aşk şiirini de Müge Anlı ile paylaştı. O mektupta şu sözler vardı: "4 sokak aşağıda oturuyorsun canım, kapıları yüzüme kapatıp gidiyorsun." İşte ilginç olayın dikkat çeken ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:42
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:48
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün son bölümü olan 21 Eylül Çarşamba yine ilginç anlar yaşandı. Necati Erçetin, 90 gün önce sırra kadem bastı.
Eşi Emine Hanım ise Müge Anlı'ya katılarak yardım çağrısı yaptı.
Necati Bey'in, arkadaşına borç vermesi üzerine ikilinin tartıştığı ortaya çıktı.
Emine Erçetin, kocasına 'Evine dön çiçekler yeniden açsın' diye yalvardı.
"DÖNMEM SENİ SEVMİYORUM"
Evden kaçan koca ise "Dönmem seni sevmiyorum. Sensiz daha mutluyum. Seni görmek istemiyorum. Karım beni köle gibi çalıştırırdı" ifadelerini kullandı.