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Müge Anlı'da ilginç olay! 40 yılık eşini bırakıp sır şiir ortaya çıktı

ATV ekranlarında yer alan sabah kuşağının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine milyonları ekran başına topladı. 40 yıllık eşini bırakıp evi terk eden Necati Erçetin, sözleriyle gündeme oturdu. Kocasına seslenen Emine Erçetin, programda 'Dön' diye yalvararak eşinin yazdığı sır aşk şiirini de Müge Anlı ile paylaştı. O mektupta şu sözler vardı: "4 sokak aşağıda oturuyorsun canım, kapıları yüzüme kapatıp gidiyorsun." İşte ilginç olayın dikkat çeken ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:42 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





