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Müge Anlı'nın programındaki Nilgün Şimşek olayının sır perdesi aralanıyor!

Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmeleri yaşandı. Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlu, anne - babasının tartıştığı gece ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 15:43
Müge Anlı'nın programındaki Nilgün Şimşek olayının sır perdesi aralanıyor!

Nilgün Şimşek olayı ile ilgili sır perdesi giderek aralanırken Müge Anlı bugünkü yayında Nilgün Şimşek'in oğlunun ifadesinde yer alan ormanlık alana ekibini yolladı ve çekim yaptı. Öldü denilen Nilgün (Nalan) Şimşek'in bu bölgeye gömüldüğü iddiası programa damgasını vururken aynı zamanda o bölgenin askeri alan olmasından dolayı belli bir yere kadar araba ile gidildiği sonrasında ise araba girişinin olmadığı belirtildi.

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Müge Anlı'nın programındaki Nilgün Şimşek olayının sır perdesi aralanıyor!

Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadelerinde bahsettiği yerin bulunduğu açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında söz konusu bölge gösterildi. Müge Anlı, askeri bölge olduğu için çevresel olarak net gösterilemeyeceğini belirterek görüntüleri yayınladı.

Müge Anlı'nın programındaki Nilgün Şimşek olayının sır perdesi aralanıyor!

Nalan Şimşek'in küçük oğlu, "Askerler görmüştüm. Duvarlar gri ve çatlaktı. Ama arabayı orada bırakıp daha uzak bir yere gömdük. Oraya değil" demişti.

Müge Anlı'nın programındaki Nilgün Şimşek olayının sır perdesi aralanıyor!

Nilgün (Nalan) Şimşek'in kaybolduğu geceye dair konuşan komşu Hüseyin Ateş'in Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki açıklamaları herkesi şoke etti.

BALKONA BİLE ÇIKAMADIM"

Müge Anlı canlı yayınına gelen komşu Hüseyin Ateş, eşinin Şimşek çiftinin evinde şiddetli bir tartışma sesi duyduğunu hatta korkudan balkona dahi çıkamadığını iddia ediyor.

Müge Anlı'nın programındaki Nilgün Şimşek olayının sır perdesi aralanıyor!

Hüseyin Bey'in eşinin iddiasına göre, şiddetli tartışmada çıkan "güm güm" sesleri normal bir ses değildi ve yine iddiaya göre, Şimşek çiftinin o gece geç saatlerde yaşadığı tartışmadan sonra Nilgün (Nalan) Şimşek ortadan kayboldu.

Hüseyin Ateş'in eşinin iddiaları, kayıp Nilgün Hanım'ın küçük oğlunun, "Annem ve babam tartışıyordu, sonra babam annemin kafasını defalarca yere vurdu ve annemin ağzından köpükler geldi." sözleriyle uyuşuyordu.

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