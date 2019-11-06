Müge Anlı'nın programındaki Nilgün Şimşek olayının sır perdesi aralanıyor!

Nilgün Şimşek olayı ile ilgili sır perdesi giderek aralanırken Müge Anlı bugünkü yayında Nilgün Şimşek'in oğlunun ifadesinde yer alan ormanlık alana ekibini yolladı ve çekim yaptı. Öldü denilen Nilgün (Nalan) Şimşek'in bu bölgeye gömüldüğü iddiası programa damgasını vururken aynı zamanda o bölgenin askeri alan olmasından dolayı belli bir yere kadar araba ile gidildiği sonrasında ise araba girişinin olmadığı belirtildi.