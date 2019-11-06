Müge Anlı'nın programındaki Nilgün Şimşek olayının sır perdesi aralanıyor!

Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmeleri yaşandı. Nilgün (Nalan) Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlu, anne - babasının tartıştığı gece ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.