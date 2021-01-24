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Haberler Galeri Muğla Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi

Muğla Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Akyaka sahilinde suların çekilmesiyle oluşan kum adacıkları havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 14:27 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 14:27
Muğla Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suların çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

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Muğla Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi

Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar çekildiği belirtildi. Çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

Muğla Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi

Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.

Muğla Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi

Akyaka sahilindeki suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

AA

Muğla Akyaka'da deniz suyu 40 metre çekildi
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