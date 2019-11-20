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Muğla Bodrum'da kadınlar da balık ağı tamir ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı kadınlar, eşleriyle balığa çıkıp aile ekonomisine katkı için ağ tamiri yapıyor. Şengül Akdaş, "Yaklaşık 20 yıldır balık ağı tamiri işiyle uğraşıyorum. Hayvanlarım var, onları besleyip eşime yardıma geliyorum. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum" dedi. Balıkçı Mustafa Akdaş ise "Ağlar denizde zarar görüyor tamir edilmesi veya yenileriyle birleştirilmesi gerekiyor. Eşimin yardım etmesi bana güç veriyor. Eşim yardım etmezse bu işten ekmek yiyemeyiz, kendimizi toparlayamayız" ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2019 Çarşamba 12:39 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2019 Çarşamba 12:39
Muğla Bodrum'da kadınlar da balık ağı tamir ediyor

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde ev işlerinden arta kalan zamanlarında eşleriyle balığa çıkıp ağları tamir eden kadınlar görenlerin ilgisini çekiyor.

Gündoğan Mahallesi'nde bazı kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunmak için balıkçı eşlerine destek oluyor.

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Muğla Bodrum'da kadınlar da balık ağı tamir ediyor

Kadınlar, ev işlerini bitirip hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra ağ tamiri için limana geliyor.

Muğla Bodrum'da kadınlar da balık ağı tamir ediyor

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen kadınlardan bazıları balığa çıkarken bazıları limanda ağ tamiri ya da birleştirmesi yapıyor. Kadınların fedakar çalışması görenlerin ilgisini çekip takdirini topluyor.

Muğla Bodrum'da kadınlar da balık ağı tamir ediyor

Ağ tamiri yapan kadınlardan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Şengül Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşine destek verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Muğla Bodrum'da kadınlar da balık ağı tamir ediyor

Akdaş, ev işlerini bitirir bitirmez limana koştuğunu ifade ederek "Yaklaşık 20 yıldır balık ağı tamiri işiyle uğraşıyorum. Hayvanlarım var, onları besleyip eşime yardıma geliyorum. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum. Ben ağ tamiri işini eşim sayesinde öğrendim. Akşam örgü yapıyorum, gündüz inek bakıyorum, boş zamanlarımda da ağları yapıyorum." dedi.

Ağ tamiri işinin zor olduğunu anlatan Akdaş, bu zorluğu zamanla çok çalışarak yendiğini, aile bütçesine ve çocuklarına destek olmak için bu işi gücü yettiğince yapacağını dile getirdi.

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