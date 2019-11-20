Muğla Bodrum'da kadınlar da balık ağı tamir ediyor

Akdaş, ev işlerini bitirir bitirmez limana koştuğunu ifade ederek "Yaklaşık 20 yıldır balık ağı tamiri işiyle uğraşıyorum. Hayvanlarım var, onları besleyip eşime yardıma geliyorum. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum. Ben ağ tamiri işini eşim sayesinde öğrendim. Akşam örgü yapıyorum, gündüz inek bakıyorum, boş zamanlarımda da ağları yapıyorum." dedi.

Ağ tamiri işinin zor olduğunu anlatan Akdaş, bu zorluğu zamanla çok çalışarak yendiğini, aile bütçesine ve çocuklarına destek olmak için bu işi gücü yettiğince yapacağını dile getirdi.