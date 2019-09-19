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> Muğla Fethiye'deki 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi! İşte ilginç görüntüler
Muğla Fethiye'deki 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi! İşte ilginç görüntüler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 'hayalet köy' olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy'ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:37
Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bıraktırıyor.
Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alana da ev sahipliği yapıyor. Rumlar döneminden kalan terk edilmiş Kayaköy, havadan görüntülendi.
Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu.
Terk edilen köyün zirvesinde yer alan Türk Bayrağı ile bütünleşen manzara kendine hayran bırakıyor. Bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor.
Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamış.