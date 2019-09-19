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Muğla Fethiye'deki 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi! İşte ilginç görüntüler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 'hayalet köy' olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy'ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:37
Muğla Fethiye'deki 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi! İşte ilginç görüntüler

Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

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Muğla Fethiye'deki 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi! İşte ilginç görüntüler

Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alana da ev sahipliği yapıyor. Rumlar döneminden kalan terk edilmiş Kayaköy, havadan görüntülendi.

Muğla Fethiye'deki 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi! İşte ilginç görüntüler

Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu.

Muğla Fethiye'deki 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi! İşte ilginç görüntüler

Terk edilen köyün zirvesinde yer alan Türk Bayrağı ile bütünleşen manzara kendine hayran bırakıyor. Bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor.

Muğla Fethiye'deki 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi! İşte ilginç görüntüler

Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamış.

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