Muğla sahillerinde yazdan kalma günler! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Akyaka'da tekne turunda görevli Taşkın Akpınar, "Şu anda Akyaka'da yazda kalma bir hava yaşıyoruz. Sahil bölgesi cıvıl cıvıl insanlarla kaynıyor ve güneşleniyor ve çayını kahvesini yudumluyorlar. Teknelerimiz ful çalışıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlarımız 2 metre kar ile boğuşuyor. Çok şükürler olsun ki biz burada böyle bir yerde yaşıyoruz. Kıymetini bilmemiz lazım" dedi.