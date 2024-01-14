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Haberler Galeri Muğla sahillerinde yazdan kalma günler! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Muğla sahillerinde yazdan kalma günler! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Yurdun büyük bir bölümü kar ve soğuk havanın etkisi altındayken Muğla'nın Ula ilçesi yazdan kalma günleri yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın ederek hafta sonunun tadını çıkardı.

İHA

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 16:58 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 17:00

Muğla sahillerinde yazdan kalma günler! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde Pazar gününü güneşli havada değerlendirmek isteyen vatandaşlar Akyaka sahiline akın etti. Sahildeki işletmelerin masaları tamamen dolarken, yanlarında masa ve sandalye getiren vatandaşlar sahil boyunca güneşli havanın tadını çıkardı.

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Muğla sahillerinde yazdan kalma günler! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Akyaka sahilinde bir vatandaş soğuk suya aldırış etmeden denize girerken, çocuklar sahilde kumdan heykel yaparak Pazar gününün tadını çıkardı. Akyaka'da tekne turu yapmak isteyen vatandaşlar ise Kadın Azmağında tekne turuna çıktı. Yaz aylarında günübirlik tatilcilerin akınına uğrayan Akyaka, kış aylarında da yazdan kalma günleri aratmadı.

Muğla sahillerinde yazdan kalma günler! Güneşli havanın tadını çıkardılar

Akyaka'da tekne turunda görevli Taşkın Akpınar, "Şu anda Akyaka'da yazda kalma bir hava yaşıyoruz. Sahil bölgesi cıvıl cıvıl insanlarla kaynıyor ve güneşleniyor ve çayını kahvesini yudumluyorlar. Teknelerimiz ful çalışıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlarımız 2 metre kar ile boğuşuyor. Çok şükürler olsun ki biz burada böyle bir yerde yaşıyoruz. Kıymetini bilmemiz lazım" dedi.

Muğla sahillerinde yazdan kalma günler! Güneşli havanın tadını çıkardılar
Muğla sahillerinde yazdan kalma günler! Güneşli havanın tadını çıkardılar
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