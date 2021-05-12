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Muğla ve turistik ilçelerinde "tam kapanma" sessizliği

29 Nisan'da başlayan tam kapanma döneminde son günler yaşanırken Muğla ve turistik ilçelerinde cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor. İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimleri sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:19
Muğla ve turistik ilçelerinde tam kapanma sessizliği

Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Ortaca ve Milas, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

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Muğla ve turistik ilçelerinde tam kapanma sessizliği

Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajları diğer günlere göre boş kaldı.

Muğla ve turistik ilçelerinde tam kapanma sessizliği

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu ilçede, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntüye büründü.

Muğla ve turistik ilçelerinde tam kapanma sessizliği

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Muğla ve turistik ilçelerinde tam kapanma sessizliği

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimleri sürdürüyor.

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