Muğla ve turistik ilçelerinde "tam kapanma" sessizliği
29 Nisan'da başlayan tam kapanma döneminde son günler yaşanırken Muğla ve turistik ilçelerinde cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor. İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimleri sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:19
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Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Ortaca ve Milas, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.