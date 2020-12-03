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Muğla'da bulunan 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin doğada bulduğu 'körek' cinsi mantar, 5 kilo 624 gram ağırlığıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 11:58
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Bodrum'un Ortakent- Yahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce (58), bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu.