  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Muğla'da bulunan 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı

Muğla'da bulunan 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin doğada bulduğu 'körek' cinsi mantar, 5 kilo 624 gram ağırlığıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 11:58
Muğla'da bulunan 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı

Bodrum'un Ortakent- Yahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce (58), bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Muğla'da bulunan 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı

Devasa yapısıyla şaşırtan mantar, görenlerin ilgisini çekti. İlk kez mantarın bu kadar büyüğüne rastladığını belirten Mustafa İnce, "Hobi olarak mantar toplamayı çok severim.

Muğla'da bulunan 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı

Bir çam ağacının dibinde bir kökteki bugüne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi.

DHA

Muğla'da bulunan 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı
Muğla'da bulunan 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çanakkale'de ele geçirilmişti: Tam 2 bin yıllık! Ve sırrı çözüldü
Çanakkale'de ele geçirilmişti: Tam 2 bin yıllık! Ve sırrı çözüldü
  • SON DAKİKA