Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Muğla'da gerçekleşen operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim ile tarihi sikke, bronz çanak ve tarihi eser olan bazı objeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.