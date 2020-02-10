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Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Muğla'da gerçekleşen operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim ile tarihi sikke, bronz çanak ve tarihi eser olan bazı objeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2020 Pazartesi 15:35 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020 Pazartesi 15:39
Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi
Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ula ilçesindeki bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için hazırlık yaptığını öğrendi.

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Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi
Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi

Jandarma ekiplerince dün sabah A.İ.D., Ş.K., ve O.Ş. adlı 3 şüphelinin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 900 yıllık ceylan derisi ciltli, el yazması Kur'an-ı Kerim, 5 sikke, 6 bronz çanak ve 6 obje ele geçirildi.

Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi
Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi

Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA

Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi
Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi
Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi
Muğla'da ceylan derisi ciltli 900 yıllık el yazması Kur'an ele geçirildi
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