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Haberler Galeri Muğla'da faciadan dönüldü! Karayolunda araç cayır cayır yandı

Muğla'da faciadan dönüldü! Karayolunda araç cayır cayır yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki araç tamamen yandı. İtfaiye ekipleri alevlerin ormana sıçramasını engelledi.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 15:31
Muğla'da faciadan dönüldü! Karayolunda araç cayır cayır yandı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye-Antalya karayolu Sarıyer Mahallesi mevkiinde karayolunda seyir halinde olan araçtan dumanlar çıkmaya başladı.

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Muğla'da faciadan dönüldü! Karayolunda araç cayır cayır yandı

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bili vermesi üzerine Büyükşehir belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği olay yerine sevk edildi.

Muğla'da faciadan dönüldü! Karayolunda araç cayır cayır yandı

Ertan Uçar yönetimindeki 48 FT 897 plakalı Panelvan araca itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen araç tamamen yanmaktan kurtulamadı.

Muğla'da faciadan dönüldü! Karayolunda araç cayır cayır yandı

İtfaiye ekipleri alevlerin ormana sıçramasını engelledi.

İHA

Muğla'da faciadan dönüldü! Karayolunda araç cayır cayır yandı
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