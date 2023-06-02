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Muğla'da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı
Muğla'nın Milas ilçesinde sevgilisi ile tartışan bir kişi benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 08:38Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 08:43
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Muğla Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde A.S.A. (24) isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi.