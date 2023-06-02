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Haberler Galeri Muğla'da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı

Muğla'da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı

Muğla'nın Milas ilçesinde sevgilisi ile tartışan bir kişi benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 08:38 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 08:43
Muğla’da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı

Muğla Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde A.S.A. (24) isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi.

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Muğla’da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı

Çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla’da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı

Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla’da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı

Tedavisi devam eden A.S.A.'nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi.

Muğla’da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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