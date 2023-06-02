Muğla'da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı

Muğla'nın Milas ilçesinde sevgilisi ile tartışan bir kişi benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs hastaneye kaldırıldı.