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Haberler Galeri Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı

Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaatın havuzuna düşen domuz ve beş yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:27 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:27
Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı

Türkkuyusu Mahallesi Tepe Sokağı'nda bulunan bir rezidans inşaatının havuzuna beş yavrusuyla birlikte bir domuzun düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

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Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı

Bunun üzerine belirtilen adrese giden ekip, kement atarak iple bacağından yakaladığı domuzları havuzdan çıkarmayı başardı. Kurtarılan domuzlar doğaya salındı.

Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı

Kurtarma çalışması, ekipte bulunanların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı
Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı
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