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Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaatın havuzuna düşen domuz ve beş yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:27 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





