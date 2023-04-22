Muğla’da hayrete düşüren görüntü! Bu tavuklar berber koltuğuna yumurtluyor

"YUMURTLAMALARINI İZLEMEK İÇİN GELİYORLAR"

Bu bizim kara kızımız ve çok evcildir. İnsanlardan kaçmaz. Kara kızımız genelde birinci koltuğa gelir. Diğer kırçıllı tavuğumuz da ikinci koltuğa oturur genelde. Birinci koltuk kara kızın, ikinci koltuk ise kırçıllı kızımızın. Kırçıllı kızımız da biraz hareketlidir. Bu da evcildir, insanlardan kaçmaz. Hatta kırçıllı kızımız geldiğinde koltukta müşteri varsa bile onun üzerine atlar ve oturur. Ben yumurtlayacağım kalk der gibi bir tavır sergiler. Tavuklarımı adeta buranın maskotu oldu. İlk zamanlar görenler hayrete düşüyordu, ancak şimdi alıştılar. Hatta yumurtlamalarını izlemek için bile gelenler oluyor" dedi.