Muğla’da hayrete düşüren görüntü! Bu tavuklar berber koltuğuna yumurtluyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan erkek kuaförü İbrahim Aşgın, yaklaşık 1 yıl önce civciv olarak beslemeye başladığı tavukları, görenleri hayrete düşürüyor. Bahçesinde yetiştirmek için aldığı tavuklara gözü gibi bakan Aşgın, tavukları çok sevdiğini belirtirken, 'Kara kız' ve 'Kırçıllı' adını verdiği tavuklarının zamanla evcilleştiğini ve insanlardan kaçmadığını söyledi. Tavuklarının etrafındaki insanlara aldırmadan her gün sabah saatlerinde berber dükkanına geldiğini ifade eden Aşgın'ın tavukları ise yumurtlamak için berber koltuğunu tercih ediyor.