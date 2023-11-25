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Muğla'da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtınayla birlikte çıkan hortum evlerin çatılarını uçurdu, ağaç ve elektrik direklerini devirdi. Can kaybının yaşanması hortum anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 15:26Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 15:29
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Muğla'da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin kıyı kesimlerinde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması uyarısının ardından Dalaman ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.
Muğla'da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Muğla'da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
Yetkili kurumların bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.