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Muğla'da miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti
Muğla'da miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile içinde çıkan miras tartışması sonucu 58 yaşındaki İbrahim Akpınar, önce annesi ve kardeşini ardından da kendini tabancayla vurarak öldürdü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi: 9 Nisan 2023 Pazar 16:02
Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2023 Pazar 16:21
Muğla'da kan donduran olay! Muğla'da miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti
İbrahim Akpınar, annesi Sudiye Akpınar ve kardeşi Bekir Akpınar ile iddiaya göre, miras meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Muğla'da kan donduran olay! Muğla'da miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti
Kavga sırasında İbrahim Akpınar, tabancayla önce annesi Sudiye ve kardeşi Bekir Akpınar'ı ardından kendisini vurdu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muğla'da kan donduran olay! Muğla'da miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti
Yapılan kontrolde, İbrahim Akpınar ile annesi ve kardeşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Muğla'da kan donduran olay! Muğla'da miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Muğla'da kan donduran olay! Muğla'da miras tartışması kanlı bitti! Annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti