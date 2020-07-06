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Haberler Galeri Muğla'da korkunç olay! Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular

Muğla'da korkunç olay! Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular

Muğla'da otomobilin içerisinde manzarayı izleyen aile, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. Uçuruma sürüklenen aracı seyir tepesine manzara izlemeye gelen diğer vatandaşlar elleri ile tutarak durdurdu.

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 13:21 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 13:29
Muğla'da korkunç olay! Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin içinden manzarayı izleyen aile, aracın uçuruma sürüklenmesi ile can haliyle kendilerini dışarı atarken, aracı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

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Muğla'da korkunç olay! Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Marmaris'in Selimiye Mahallesi'ne tatil için gelen bir aile, tatil dönüşü Marmaris'in manzarasını izlemek için seyir tepesine çıktı.

Muğla'da korkunç olay! Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular

35 DMZ 75 plakalı otomobilin içinde manzarayı izleyen aile, aracın aniden hareket etmesi ile telaşla kendilerini dışarıya attı. Uçuruma sürüklenen aracı seyir tepesine manzara izlemeye gelen diğer vatandaşlar elleri ile tutarak durdurdu.

Muğla'da korkunç olay! Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular

Uçurum kenarında durdurulan araç, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Muğla'da korkunç olay! Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular

Faciadan ucuz kurtulan aile fertleri ise arka koltukta oturdukları esnada aracın birden hareket ettiğini, çevredeki vatandaşların yardımı ile aracın uçuruma düşmekten son anda kurtarıldığını ifade ederek yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür ettiler.
IHA

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