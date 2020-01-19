Muğla'da korkutan yangın! Son anda kurtardılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört evin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında eşyaları tamamen yanan emekli hemşire ve oğlu evlerindeki üç kediyi yanmaktan son anda kurtarmayı başardı
Giriş Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 09:14
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört evin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki bir binada yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın bitişikteki binalara da sıçradı.
Yangın sırasında evlerinde bulunan ve son anda dışarıya çıkan vatandaşlar panik yaşadı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.