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Muğla'da korkutan yangın! Son anda kurtardılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört evin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında eşyaları tamamen yanan emekli hemşire ve oğlu evlerindeki üç kediyi yanmaktan son anda kurtarmayı başardı

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 09:14
Muğla'da korkutan yangın! Son anda kurtardılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört evin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Muğla'da korkutan yangın! Son anda kurtardılar

Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki bir binada yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Muğla'da korkutan yangın! Son anda kurtardılar

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın bitişikteki binalara da sıçradı.

Muğla'da korkutan yangın! Son anda kurtardılar

Yangın sırasında evlerinde bulunan ve son anda dışarıya çıkan vatandaşlar panik yaşadı.

Muğla'da korkutan yangın! Son anda kurtardılar

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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