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Muğla'da korkutan yangın! Son anda kurtardılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört evin hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında eşyaları tamamen yanan emekli hemşire ve oğlu evlerindeki üç kediyi yanmaktan son anda kurtarmayı başardı

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





