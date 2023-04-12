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Haberler Galeri Muğla'da leylekler 21 yıldır aynı camiye yuva kuruyor

Muğla'da leylekler 21 yıldır aynı camiye yuva kuruyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan 27 yıllık Şeyh Muslihittin Camisi'ne her yıl Nisan ayı ile birlikte leylekler geliyor. Caminin kubbesinde 21 yıldır yuva yapan leylekler mahallenin simgesi haline geldi.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 13:13
Muğla’da leylekler 21 yıldır aynı camiye yuva kuruyor

Muğla Menteşe'de bulunan Muslihittin Mahallesi'nde 27 yıl önce yapımı tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her yıl Nisan ayında gelen leylekler mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor. Leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, cami yöneticileri de özenle bakıyor.

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Muğla’da leylekler 21 yıldır aynı camiye yuva kuruyor

Şeyh Muslihittin Camisi'nin müezzini Hüsnü Mercan, "Leyleklerimiz 21 yıldır bu camiye gelmekte. Yaz aylarında ilkbahar aylarında son beş altı yıldır devamlı bunları görmekteyiz.

Muğla’da leylekler 21 yıldır aynı camiye yuva kuruyor

Bahar aylarında buraya camiye yuvalarına geldikten sonra sonbaharda yavrularını uçurup tekrar gidiyorlar. Bizler bu camide leylekleri misafir ediyoruz, sonra tabi zamanları geldiği zaman buradan göç ediyorlar.

Muğla’da leylekler 21 yıldır aynı camiye yuva kuruyor

Ertesi yıl tekrar aynı yere geliyorlar" diye konuştu.

Muğla’da leylekler 21 yıldır aynı camiye yuva kuruyor
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