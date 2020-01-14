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> Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti
Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kış ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklara akın etti. Kimileri yürüyüş ve spor yaparken, kimileri de deniz manzarasını seyretti.
Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 09:50
Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 10:06
Caddelere konumlandırılan elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçede, ocak ayında güneşli havayı görenler, sahile ve parklara akın etti.
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Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu, koşan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu.
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Aileleriyle sahile gelen çocuklar, kumlarla oynadı, ayaklarını denizi soktu. Sahildeki restoran ve kafeteryalarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Kimileri de deniz manzarası eşliğinde selfie yaptı.
Saman İskelesi'ndeki park çocuklarla dolarken, ebeveynleri de buradaki çay bahçesinde oturdu. Bazı Marmarisliler de sahilde kurdukları masalarında piknik yaparken bir yandan da oltalarını denize salarak balık tutmanın keyfini yaşadı.