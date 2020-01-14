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Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kış ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklara akın etti. Kimileri yürüyüş ve spor yaparken, kimileri de deniz manzarasını seyretti.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 10:06
Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Marmaris merkezde yazdan kalma günler yaşanıyor.

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Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti

Caddelere konumlandırılan elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçede, ocak ayında güneşli havayı görenler, sahile ve parklara akın etti.

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Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti

Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu, koşan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu.

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Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti

Aileleriyle sahile gelen çocuklar, kumlarla oynadı, ayaklarını denizi soktu. Sahildeki restoran ve kafeteryalarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Kimileri de deniz manzarası eşliğinde selfie yaptı.

Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti

Saman İskelesi'ndeki park çocuklarla dolarken, ebeveynleri de buradaki çay bahçesinde oturdu. Bazı Marmarisliler de sahilde kurdukları masalarında piknik yaparken bir yandan da oltalarını denize salarak balık tutmanın keyfini yaşadı.

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