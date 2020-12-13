Muğla’da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu! Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Muğla’da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu! Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Muğla'nın kıyı ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bodrum'da sağanak ve yüksek dalgalar nedeniyle iki balıkçı teknesi alabora oldu. Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü.