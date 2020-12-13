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Muğla’da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu! Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
Muğla'nın kıyı ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bodrum'da sağanak ve yüksek dalgalar nedeniyle iki balıkçı teknesi alabora oldu. Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü.
Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 15:10Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 15:10
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Bodrum ilçesinde yağışın yanı sıra saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bitez Koyu'nda demirli iki küçük balıkçı teknesi alabora oldu.
Alargadaki 10 metrelik tekne ise güvertesine kadar suya battı. Dalgalar yürüyüş yolları ile sahil bandına taştı.
Metrekare başına 36 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde derelerden gelen çamurlu su, bazı yerlerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. İlçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri, kuvvetli rüzgar dolayısıyla da yüksek dalgalar oluştu.
Marmaris'te akşam saatlerinde yağışın şiddetini arttıracağı uyarısı yapıldı.
ÖLÜDENİZ TURKUAZ RENGE BÜRÜNDÜ
Fethiye ilçesinde de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ilçede olumsuzluk yaşanmazken dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaza renge dönüştü. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara oluşturdu.