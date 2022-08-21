HaberlerGaleriMuğla'da sahiller doldu! Sıcak havayı gören denize koştu
Muğla'da sahiller doldu! Sıcak havayı gören denize koştu
Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'nın turistik ilçelerinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Yaz aylarının son günlerini yaşarken yerli ve yabancı pek çok sayıda turist sahilleri doldurdu.
Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 16:35
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Muğla'da sahiller doldu! Sıcak havayı gören denize koştu
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Fethiye ilçesinde, yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.
Muğla'da sahiller doldu! Sıcak havayı gören denize koştu
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında bazıları denize girdi bazıları da güneşlendi. Bazı turistler ise Babadağ'dan yamaç paraşütü ile uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını izledi.
Muğla'da sahiller doldu! Sıcak havayı gören denize koştu
Bodrum ilçesinde, yerli ve yabancı tatilciler özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da güzel havada aileleriyle yürüyüş ve alışveriş yaptı, kafelerde oturarak zaman geçirdi.
Muğla'da sahiller doldu! Sıcak havayı gören denize koştu
Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nde Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler, denize girip güneşlendi.
Muğla'da sahiller doldu! Sıcak havayı gören denize koştu
Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.