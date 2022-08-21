Muğla’da sahiller doldu! Sıcak havayı gören denize koştu

Bodrum ilçesinde, yerli ve yabancı tatilciler özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da güzel havada aileleriyle yürüyüş ve alışveriş yaptı, kafelerde oturarak zaman geçirdi.