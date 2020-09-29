Muğla'da "sahillerin gelini" kum zambakları özenle korunuyor

"KOPARMANIN 80 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR"

Misafirlere sürekli olarak zambakların üzerine şezlong ve havlu gibi eşyaların konulmaması gerektiği uyarısında bulunduklarını belirten İlhan, ziyaretçilerin de duyarlılığıyla son yıllarda zambak sayısının çoğaldığını kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambaklarının koruma altında olduğunu hatırlatan İlhan, "Bu endemik bitkinin yurt dışına soğanının götürülmesi yasak. Kum zambaklarını koparmanın 73 bin lira ve 80 bin lira gibi cezası var. Bu cezaları misafirlerimize duyuruyoruz. Ceza yazıldığını öğrenince artık kum zambaklarının kökünü kazmaz oldular." diye konuştu.