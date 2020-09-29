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Haberler Galeri Muğla'da "sahillerin gelini" kum zambakları özenle korunuyor

Muğla'da "sahillerin gelini" kum zambakları özenle korunuyor

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı'nda yetişen ve beyaz renkli çiçekleri dolayısıyla "sahillerin gelini" olarak adlandırılan, nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambakları, özenle korunuyor.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 12:44
Muğla'da sahillerin gelini kum zambakları özenle korunuyor

Ege ve Akdeniz sahillerine renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor.

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Muğla'da sahillerin gelini kum zambakları özenle korunuyor

Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı'nda birkaç yıl öncesine kadar sayısı bir elin parmaklarına kadar düşen kum zambakları, çevreci gönüllülerin de desteğiyle bu yıl daha fazla görülmeye başladı.

Muğla'da sahillerin gelini kum zambakları özenle korunuyor

Kum zambaklarının korunması ve plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için sahilin birçok yerine uyarıcı levhalar konuldu. Görevliler tarafından düzenli bakımları yapılan zambaklar, plaja gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Muğla'da sahillerin gelini kum zambakları özenle korunuyor

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği Başkanı Cengiz İlhan, AA muhabirine, Akdeniz ve Ege'de "sahillerin gelini" olarak nitelendirilen ve görsel şölen sunan kum zambaklarının kokusunun hissedilmeye başlandığını söyledi.

Muğla'da sahillerin gelini kum zambakları özenle korunuyor

Dernekleri kurulduğunda Sarıgerme'de kum zambaklarının yok denecek kadar az olduğunu anlatan İlhan, "Kum zambaklarının etrafa saçılan tohumlarını kuma gömerek çoğalmasını sağladık. Sahilimizi en fazla kum zambağı olan kumsala dönüştürdük." dedi.

Muğla'da sahillerin gelini kum zambakları özenle korunuyor

"KOPARMANIN 80 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR"

Misafirlere sürekli olarak zambakların üzerine şezlong ve havlu gibi eşyaların konulmaması gerektiği uyarısında bulunduklarını belirten İlhan, ziyaretçilerin de duyarlılığıyla son yıllarda zambak sayısının çoğaldığını kaydetti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambaklarının koruma altında olduğunu hatırlatan İlhan, "Bu endemik bitkinin yurt dışına soğanının götürülmesi yasak. Kum zambaklarını koparmanın 73 bin lira ve 80 bin lira gibi cezası var. Bu cezaları misafirlerimize duyuruyoruz. Ceza yazıldığını öğrenince artık kum zambaklarının kökünü kazmaz oldular." diye konuştu.

Muğla'da sahillerin gelini kum zambakları özenle korunuyor

Sarıgerme Sahili'nin özellikle eylül ayında kum zambağı bahçesine dönüştüğünü ifade eden İlhan, bazı ziyaretçilerin özellikle kum zambaklarını görmeye geldiğini dile getirdi.

AA

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