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Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı

Muğla'da, sahiplendiği 60 köpeğiyle birlikte yaşayan Aylin Yıldız Schwarz (63), komşularının şikayeti üzerine yalısını satarak, Ortaca'da havuzlu villaya taşındı. Can dostları için 24 saat hizmete hazır olduğunu söyleyen ve şu an 85 köpeğe bakan Schwarz, "Çok güzel yalımı sattım. Ancak hiç pişman değilim. Köpeklerimin huzuru benim için her şeyden önce geliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 10:52
Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı

Almanya'da anestezi uzmanlığı yapan Aylin Yıldız Schwarz, emekli olduktan sonra, 2000 yılında, Bodrum'a yerleşerek bir yalı satın aldı.

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Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı

Sokakta bulduğu yaşlı, engelli ve yavru köpeklerin bakımını üstlenen Schwarz, komşularının şikayetiyle bir süre sonra yalısını sattı.

Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı

Ortaca'da havuzlu bir villa alan Schwarz, bakımını üstlendiği 60 köpeğini yanına alarak, yeni villasına taşındı.

Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı

Schwarz'ın, ayrıca Ortaca'da bulduğu 25 köpek ile bakımını üstlendiği hayvan sayısı 85'e yükseldi.

Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı

Eşini yıllar önce kaybeden Aylin Yıldız Schwarz, sabahları tulumunu giyerek, köpeklerin kulübelerini temizledikten sonra mamalarını veriyor.

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