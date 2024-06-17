Muğla’da tatilciler plajlara akın etti

Selimiye Sığlimanı Plajı ve Turgut Mahallesi'ndeki plaj ve şelaleye de tatilciler ilgi gösterdi.



Bodrum ilçesinde de tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde tatilciler denize girdi.

Bodrum Körfezi ve koylarda ise yat yoğunluğu devam etti.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı, bazıları da su sporları yaptı. Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ'dan yamaç paraşütü yaprak eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.