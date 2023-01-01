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Muğla'da yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Kış ortasında deniz ve güneş keyfi
Yeni yılın ilk gününde Muğla'dan yaz aylarını aratmayan görüntüler geldi. Kentin önemli turizm merkezleri Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler sahillerde vakit geçirdi.
Giriş Tarihi: 1 Ocak 2023 Pazar 16:38Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2023 Pazar 16:38
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Muğla'da yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Kış ortasında deniz ve güneş keyfi
Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe halkının yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.
Muğla'da yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Kış ortasında deniz ve güneş keyfi
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde, hafta sonu olmasının da etkisiyle hareketlilik yaşandı. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı tatilciler Ölüdeniz'in güzel manzarasını havadan izleme imkanı buldu.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise yılın ilk gününde turistler ve vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.
Muğla'da yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Kış ortasında deniz ve güneş keyfi
Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Atatürk Caddesi ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde çok sayıda kişi yürüyüş yaptı, kafelerde vakit geçirdi.
Muğla'da yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Kış ortasında deniz ve güneş keyfi
Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra balık tutmayı tercih edenler de oldu. Aileler, piknik sandalye ve masalarını koyarak plajlarda uzun süre oturdu. Bazı turistler ve vatandaşlar ise denize girdi.
Muğla'da yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Kış ortasında deniz ve güneş keyfi
Bodrum'da da güneşli hava dolayısıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Kumbahçe, Paşatarlası sahillerinde bazı turist ve vatandaşlar denize girip güneşlendi.