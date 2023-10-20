Muğla’daki bu bacalar iki asırlık geçmişe sahip! Kış mevsiminde hayati önem taşıyor

Birçok medeniyete beşiklik etmiş bölgelerden biri olan Muğla'da 1825'li yıllardan itibaren yapılan evlerde uygulanmaya başlayan 28 kiremitli, dört yanı açık bacaların işlevi ve yararları duyanları şaşırtıyor. Bölgede özellikle kış mevsiminde yağışlı havalarda etkili olan poyraz rüzgarlarında bacaların hayati önem taşıdığını belirten uzmanlar, iki asır önce uygulanan bu bacaların ciddi hesaplama ve tecrübe sonucu oluşturulduğunu ifade ettiler. 28 alaturka kiremitten yapılan ve şekilleri de oldukça güzel görsel sunan bacaların başta Muğla olmak üzere, Milas, Yatağan, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde yoğun olarak kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Ayşe Aydın, "Geçmişe baktığımızda Muğla'da toprak, ahşap ve kiremit damlı farklı planlarda evler yapılmıştır.