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Haberler Galeri Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı

Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum-Milas karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde açılan çikolata müzesi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Müzede çikolatadan yapılan Muğla'nın tarihi ve doğal değerlerinin yanı sıra siyaset, sanat, spor gibi alanlarda ünlü olan isimlerin portreleri de yer alıyor.

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2021 Salı 11:14
Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı
Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı

Muğla'nın Milas ile Bodrum ilçeleri arasında yer alan bir alışveriş merkezinde Çikolata Müzesi hizmete sunuldu. Uzun yıllar Belçika'da yaşayan ve katıldığı Çikolata Yarışması'nda birinci olan Mesut Kırımlı ile Milaslı genç işletmeci Onurcan Köksal'ın girişimiyle açılan Bodrum Çikolata Müzesi'nde Muğla'nın tarihi yerleri ve ünlü isimleri 7 ton çikolata ile yapılan çalışmalarla yerini aldı.

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Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı
Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı

"MÜZEDE 7 TON ÇİKOLATA KULLANILDI"
Müze hakkında bilgilendirmede bulunan Onurcan Köksal, "Bodrum ve Milas ağırlıklı olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde yer alan tarihi mekanlar, yapılar, Muğla'ya değer katmış kişilerin çikolatadan çalışmaları yapıldı. Müzenin oluşturulmasında 7 ton çikolata kullanıldı. Konsept açısından bölgemizde bir ilk. Müzemizi bölgemize kazandırarak çikolata ile mutlu etmeye çalışıyoruz. Zaten müzemizin içerisinde gezen insanlar günlük mutluluk hormonlarını depolayarak çıkmış oluyorlar. Sloganımız da mutluluğa giden yol. Müzemiz hafta içerisinde saat 10.00 ile 19.30 arasında hizmet vermeye başladı.

Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı
Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı

Pandemi şartlarına göre açılış ve kapanış saatlerinde düzenleme yapılacak. Geniş bir alana yapılan müzemizde yer alan eserlerin erimemesi için iklimlendirme sistemi kuruldu. Belirli bir sıcaklıkta tutuyoruz ortamı. Eserlerin ayrıca belirli dönemlerde bakımları da yapılıyor. Böylelikle uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Müzemize gelenlere aslında küçük bir Muğla turu da yaptırmış oluyoruz. Muğla'nın her ilçesine özgü tarihi ve doğal eserlerini sergiliyoruz.

Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı
Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı

Önümüzdeki süreçte farklı eserlerde sergilenebilir. Müzemizin yanında ayrıca 2014 Belçika Çikolata Şampiyonu Mesut Kırımlı tarafından üretilen gerçek Belçika çikolatalarının satıldığı mağazamız yer alıyor. Belçika çikolatasının en önemli özelliği el yapımı olmasıdır. Çikolatalarımızda yüzde yüz kakaodan yapıyoruz. Katkı maddesi olan palm yağını kullanmıyoruz" dedi.

Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı
Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı

"ŞEHİRLERİN TURİZMİNE KATKIDA BULUNUYORUZ"
25 yıldır Belçika'da yaşadığını belirten Mesut Kırımlı, "Çikolata akademi üzerine ciddi bir eğitim aldım. 2014 Belçika Çikolata Yarışması'nın birincisiyim. 2014 yılından beri de Türkiye'de çalışmalar yapıyorum. İlk müzemizi Safranbolu'da hayata geçirdik. Aslında çikolata müzesi benim üniversite tezimdi. Bu tezimi ilk olarak Safranbolu'da gerçekleştirdikten sonra ikincisini Milas ve Bodrum'un ortak noktasında açıyoruz. Biz burada şehirlerin turizmine çikolata ile katkıda bulunmak istiyoruz. Çünkü Türkiye bir turizm cenneti. Ama bunun yanında çikolata ve gıdaya da dikkat çekmek istiyoruz.

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