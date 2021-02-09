Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı

"ŞEHİRLERİN TURİZMİNE KATKIDA BULUNUYORUZ"

25 yıldır Belçika'da yaşadığını belirten Mesut Kırımlı, "Çikolata akademi üzerine ciddi bir eğitim aldım. 2014 Belçika Çikolata Yarışması'nın birincisiyim. 2014 yılından beri de Türkiye'de çalışmalar yapıyorum. İlk müzemizi Safranbolu'da hayata geçirdik. Aslında çikolata müzesi benim üniversite tezimdi. Bu tezimi ilk olarak Safranbolu'da gerçekleştirdikten sonra ikincisini Milas ve Bodrum'un ortak noktasında açıyoruz. Biz burada şehirlerin turizmine çikolata ile katkıda bulunmak istiyoruz. Çünkü Türkiye bir turizm cenneti. Ama bunun yanında çikolata ve gıdaya da dikkat çekmek istiyoruz.