Muğla'daki bu müzede 7 ton çikolata kullanıldı

"MÜZEDE 7 TON ÇİKOLATA KULLANILDI"
Müze hakkında bilgilendirmede bulunan Onurcan Köksal, "Bodrum ve Milas ağırlıklı olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde yer alan tarihi mekanlar, yapılar, Muğla'ya değer katmış kişilerin çikolatadan çalışmaları yapıldı. Müzenin oluşturulmasında 7 ton çikolata kullanıldı. Konsept açısından bölgemizde bir ilk. Müzemizi bölgemize kazandırarak çikolata ile mutlu etmeye çalışıyoruz. Zaten müzemizin içerisinde gezen insanlar günlük mutluluk hormonlarını depolayarak çıkmış oluyorlar. Sloganımız da mutluluğa giden yol. Müzemiz hafta içerisinde saat 10.00 ile 19.30 arasında hizmet vermeye başladı.