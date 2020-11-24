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Haberler Galeri Muğla'daki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Muğla'daki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

uğla'nın Yatağan ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Strakonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen 10 mask daha ortaya çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 12:15
Muğla'daki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Antik kent Stratonikeia'da kazılarını sürdüren Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, 12 ay boyunca çalışmalarına devam ediyor.

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Muğla'daki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'ndeki bu kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne binasının bulunduğu alanda mitolojik masklara ulaşıldı.

Muğla'daki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Son iki yıl içinde gün yüzüne çıkarılan 33 maskın temizlik ve onarım işlemlerini tamamlayarak sergilenmesini sağlayan kazı ekibi, 10 maskın daha bulunmasıyla mask sayısını 43'e çıkardı.

Muğla'daki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kentin, tarihin her döneminden izler taşıdığını söyledi.

Muğla'daki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Kentte antik dönemden bugüne pek çok yapıda çalışma yürüttüklerini belirten Söğüt, "İki yıldır aldığımız desteklerle antik tiyatroda çalışma yürütüyoruz. Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinde antik dönemden günümüze yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kentte Batı ve Kuzey Cadde, antik tiyatroda kazı çalışması, köy meydanında ise düzenleme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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