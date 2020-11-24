Muğla'daki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'ndeki bu kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne binasının bulunduğu alanda mitolojik masklara ulaşıldı.